- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
18 (75.00%)
Loss Trade:
6 (25.00%)
Best Trade:
14.60 USD
Worst Trade:
-14.38 USD
Profitto lordo:
63.82 USD (1 548 pips)
Perdita lorda:
-46.57 USD (806 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
11 (45.83%)
Short Trade:
13 (54.17%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
3.55 USD
Perdita media:
-7.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-31.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.18 USD (3)
Crescita mensile:
0.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.18 USD (1.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.52% (31.18 USD)
Per equità:
0.40% (8.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|750
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.60 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.42 USD
Massima perdita consecutiva: -31.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 8
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
OrtegaCapital-Server
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real9
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 5
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 2
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 4
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
MaxFX-Live Server
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 1
|
Activtrades-4
|0.00 × 2
|
BMFN-RealCFD
|0.00 × 1
