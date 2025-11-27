SegnaliSezioni
Stephanny

FOLLOW 2

Stephanny
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
0%
Monex-Server5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
4 503.75 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
7 425.70 USD (49 551 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (7 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4 508.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 508.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
14 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
37127.50
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
37128.50
Profitto previsto:
1 856.38 USD
Profitto medio:
2 475.23 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
45.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 7.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 503.75 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 508.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Follow is not speculation because Follow is follow the trend using money management and entry by special momentum and than hold swing longterm. By Koki Duit +6287855584820
Non ci sono recensioni
2025.11.27 08:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 2.01% of days out of the 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.34% of days out of the 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
