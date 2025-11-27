- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
30 (90.90%)
Loss Trade:
3 (9.09%)
Best Trade:
126.88 USD
Worst Trade:
-83.96 USD
Profitto lordo:
639.14 USD (33 908 pips)
Perdita lorda:
-135.60 USD (7 191 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (396.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
396.86 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
27 (81.82%)
Short Trade:
6 (18.18%)
Fattore di profitto:
4.71
Profitto previsto:
15.26 USD
Profitto medio:
21.30 USD
Perdita media:
-45.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.96 USD (1)
Crescita mensile:
94.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
83.96 USD (7.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|26
|EURUSD.m
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|500
|EURUSD.m
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|26K
|EURUSD.m
|265
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.88 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +396.86 USD
Massima perdita consecutiva: -51.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Follow the trend is trendy, Sir. By Koki Duit +6287855584820
