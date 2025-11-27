SegnaliSezioni
Stephanny

Trendy 4

Stephanny
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
25 (80.64%)
Loss Trade:
6 (19.35%)
Best Trade:
127.44 USD
Worst Trade:
-87.08 USD
Profitto lordo:
717.02 USD (54 895 pips)
Perdita lorda:
-207.89 USD (9 528 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (400.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
400.10 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
25 (80.65%)
Short Trade:
6 (19.35%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
16.42 USD
Profitto medio:
28.68 USD
Perdita media:
-34.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.08 USD (1)
Crescita mensile:
83.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.08 USD (7.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 24
NQ.m 4
EURUSD.m 2
NK.m 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 495
NQ.m 44
EURUSD.m 1
NK.m -31
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 26K
NQ.m 20K
EURUSD.m 49
NK.m -610
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.44 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +400.10 USD
Massima perdita consecutiva: -13.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

