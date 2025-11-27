- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
25 (80.64%)
Loss Trade:
6 (19.35%)
Best Trade:
127.44 USD
Worst Trade:
-87.08 USD
Profitto lordo:
717.02 USD (54 895 pips)
Perdita lorda:
-207.89 USD (9 528 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (400.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
400.10 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
25 (80.65%)
Short Trade:
6 (19.35%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
16.42 USD
Profitto medio:
28.68 USD
Perdita media:
-34.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.08 USD (1)
Crescita mensile:
83.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
87.08 USD (7.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|24
|NQ.m
|4
|EURUSD.m
|2
|NK.m
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|495
|NQ.m
|44
|EURUSD.m
|1
|NK.m
|-31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|26K
|NQ.m
|20K
|EURUSD.m
|49
|NK.m
|-610
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +127.44 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +400.10 USD
Massima perdita consecutiva: -13.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni