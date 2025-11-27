- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
35 (83.33%)
Loss Trade:
7 (16.67%)
Best Trade:
128.74 USD
Worst Trade:
-87.62 USD
Profitto lordo:
626.18 USD (32 452 pips)
Perdita lorda:
-166.94 USD (8 510 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (425.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
425.67 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
29 (69.05%)
Short Trade:
13 (30.95%)
Fattore di profitto:
3.75
Profitto previsto:
10.93 USD
Profitto medio:
17.89 USD
Perdita media:
-23.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-71.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.62 USD (1)
Crescita mensile:
79.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.66 USD
Massimale:
87.62 USD (9.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|39
|EURUSD.m
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|464
|EURUSD.m
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|24K
|EURUSD.m
|-406
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.74 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +425.67 USD
Massima perdita consecutiva: -71.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
By Koki Duit +6287855584820
