Trade:
25
Profit Trade:
24 (96.00%)
Loss Trade:
1 (4.00%)
Best Trade:
129.00 USD
Worst Trade:
-91.90 USD
Profitto lordo:
588.65 USD (29 948 pips)
Perdita lorda:
-91.90 USD (4 585 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (438.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
438.20 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.41
Long Trade:
19 (76.00%)
Short Trade:
6 (24.00%)
Fattore di profitto:
6.41
Profitto previsto:
19.87 USD
Profitto medio:
24.53 USD
Perdita media:
-91.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-91.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-91.90 USD (1)
Crescita mensile:
80.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.90 USD (11.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|19
|EURUSD.m
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|495
|EURUSD.m
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|25K
|EURUSD.m
|137
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +129.00 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +438.20 USD
Massima perdita consecutiva: -91.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trendy 1 is follow trend trading strategi base on fundamental analisys by Koki Duit +6287855584820
