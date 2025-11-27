SegnaliSezioni
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Hunter

Satria Adji Prakoso
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
15 (17.64%)
Loss Trade:
70 (82.35%)
Best Trade:
179.76 USD
Worst Trade:
-18.48 USD
Profitto lordo:
283.81 USD (3 646 pips)
Perdita lorda:
-256.67 USD (4 035 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (18.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.76 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
92.67%
Massimo carico di deposito:
2.37%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
46 (54.12%)
Short Trade:
39 (45.88%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
18.92 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-175.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.52 USD (28)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.31 USD
Massimale:
175.52 USD (1.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.75% (175.52 USD)
Per equità:
0.19% (18.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 84
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 27
EURUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -388
EURUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.76 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +18.05 USD
Massima perdita consecutiva: -175.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
EightcapLtd-Real-4
7.75 × 508
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.11.27 07:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
