- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
15 (17.64%)
Loss Trade:
70 (82.35%)
Best Trade:
179.76 USD
Worst Trade:
-18.48 USD
Profitto lordo:
283.81 USD (3 646 pips)
Perdita lorda:
-256.67 USD (4 035 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (18.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.76 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
92.67%
Massimo carico di deposito:
2.37%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
46 (54.12%)
Short Trade:
39 (45.88%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
18.92 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-175.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.52 USD (28)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.31 USD
Massimale:
175.52 USD (1.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.75% (175.52 USD)
Per equità:
0.19% (18.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|27
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-388
|EURUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.76 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +18.05 USD
Massima perdita consecutiva: -175.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
EightcapLtd-Real-4
|7.75 × 508
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
85
17%
93%
1.10
0.32
USD
USD
2%
1:500