Trade:
272
Profit Trade:
223 (81.98%)
Loss Trade:
49 (18.01%)
Best Trade:
57.86 USD
Worst Trade:
-26.21 USD
Profitto lordo:
922.57 USD (89 156 pips)
Perdita lorda:
-362.70 USD (36 256 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (73.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
382.53 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
84.62%
Massimo carico di deposito:
2.26%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
274
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
208 (76.47%)
Short Trade:
64 (23.53%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
2.06 USD
Profitto medio:
4.14 USD
Perdita media:
-7.40 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-21.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209.43 USD (10)
Crescita mensile:
-90.99%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.11 USD
Massimale:
209.43 USD (99.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.58% (209.43 USD)
Per equità:
0.37% (2.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|560
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +57.86 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +73.79 USD
Massima perdita consecutiva: -21.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|4.67 × 203
30USD al mese
-91%
0
0
USD
USD
740
USD
USD
1
4%
272
81%
85%
2.54
2.06
USD
USD
100%
1:500