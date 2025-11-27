- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
202.00 JPY
Worst Trade:
-307.00 JPY
Profitto lordo:
450.00 JPY (303 pips)
Perdita lorda:
-311.00 JPY (157 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (395.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
395.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
19.86 JPY
Profitto medio:
90.00 JPY
Perdita media:
-155.50 JPY
Massime perdite consecutive:
1 (-307.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-307.00 JPY (1)
Crescita mensile:
0.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
307.00 JPY
Massimale:
307.00 JPY (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4
|GBPCHF
|-3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|304
|GBPCHF
|-156
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Best Trade: +202.00 JPY
Worst Trade: -307 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +395.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -307.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.40 × 10
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Fyntura-Live
|13.89 × 9
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system
