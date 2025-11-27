SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AXI888
Mingze Yang

AXI888

Mingze Yang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Axi-US888-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
4.86 USD
Worst Trade:
-15.83 USD
Profitto lordo:
15.43 USD (1 538 pips)
Perdita lorda:
-48.49 USD (4 847 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.41 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
18.60%
Massimo carico di deposito:
4.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.32
Profitto previsto:
-3.31 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-12.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.54 USD (2)
Crescita mensile:
-1.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.06 USD
Massimale:
41.47 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.07% (41.47 USD)
Per equità:
1.93% (38.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.86 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.41 USD
Massima perdita consecutiva: -31.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US06-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 31
Pepperstone-Edge12
0.33 × 33
VantageInternational-Live 7
4.00 × 21
2025.11.28 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 08:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 04:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.27 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.