- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
4.86 USD
Worst Trade:
-15.83 USD
Profitto lordo:
15.43 USD (1 538 pips)
Perdita lorda:
-48.49 USD (4 847 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.41 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
18.60%
Massimo carico di deposito:
4.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.80
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.32
Profitto previsto:
-3.31 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-12.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.54 USD (2)
Crescita mensile:
-1.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.06 USD
Massimale:
41.47 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.07% (41.47 USD)
Per equità:
1.93% (38.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-33
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.86 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.41 USD
Massima perdita consecutiva: -31.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.23 × 31
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 33
|
VantageInternational-Live 7
|4.00 × 21
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
-2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
10
60%
19%
0.31
-3.31
USD
USD
2%
1:100