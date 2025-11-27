SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trading breakthrough
Le Duan

Trading breakthrough

Le Duan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.11 USD
Worst Trade:
-0.50 USD
Profitto lordo:
0.11 USD (109 pips)
Perdita lorda:
-0.50 USD (500 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.11 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.64
Attività di trading:
92.74%
Massimo carico di deposito:
14.66%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
45 secondi
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.22
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
0.11 USD
Perdita media:
-0.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.50 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.39 USD
Massimale:
0.50 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.11% (11.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -391
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.11 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
1.93 × 14
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
2025.11.27 03:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 03:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.27 03:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 03:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
