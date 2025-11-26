SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Lets go
Fethi Uyanik

Lets go

Fethi Uyanik
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
12 (60.00%)
Loss Trade:
8 (40.00%)
Best Trade:
25.54 EUR
Worst Trade:
-18.41 EUR
Profitto lordo:
136.63 EUR (1 341 pips)
Perdita lorda:
-68.55 EUR (538 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (71.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.34 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.10%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.40
Long Trade:
2 (10.00%)
Short Trade:
18 (90.00%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
3.40 EUR
Profitto medio:
11.39 EUR
Perdita media:
-8.57 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-19.02 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-19.02 EUR (2)
Crescita mensile:
62.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.89 EUR
Massimale:
20.02 EUR (10.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
3.10% (5.49 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF+ 6
USDCAD+ 4
EURAUD+ 4
GBPAUD+ 2
USDJPY+ 2
AUDNZD+ 1
GBPJPY+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF+ 74
USDCAD+ -22
EURAUD+ 0
GBPAUD+ 7
USDJPY+ 17
AUDNZD+ 24
GBPJPY+ -21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF+ 508
USDCAD+ -62
EURAUD+ 17
GBPAUD+ 54
USDJPY+ 218
AUDNZD+ 224
GBPJPY+ -156
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.54 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +71.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.02 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.27 00:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 00:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lets go
50USD al mese
0%
0
0
USD
177
EUR
1
0%
20
60%
100%
1.99
3.40
EUR
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.