Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BitBullion Master

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2025 0%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.86 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.53 USD (453 218 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (4.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.53 USD (3)
Indice di Sharpe:
5.83
Attività di trading:
95.09%
Massimo carico di deposito:
0.18%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.59% (5.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#BTCUSDr 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#BTCUSDr 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#BTCUSDr 453K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.86 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.27 00:17
Share of trading days is too low
2025.11.27 00:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 23:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 23:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
