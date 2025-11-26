SegnaliSezioni
Hiroshimare Nishikawa

YoloGold

Hiroshimare Nishikawa
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 51%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
78 (78.78%)
Loss Trade:
21 (21.21%)
Best Trade:
764.00 JPY
Worst Trade:
-165.00 JPY
Profitto lordo:
6 369.00 JPY (15 771 pips)
Perdita lorda:
-1 251.00 JPY (5 563 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (1 287.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
1 287.00 JPY (24)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
42.99%
Massimo carico di deposito:
5.29%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
12.04
Long Trade:
82 (82.83%)
Short Trade:
17 (17.17%)
Fattore di profitto:
5.09
Profitto previsto:
51.70 JPY
Profitto medio:
81.65 JPY
Perdita media:
-59.57 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-425.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-425.00 JPY (3)
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
425.00 JPY (3.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.16% (425.00 JPY)
Per equità:
0.90% (134.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-m 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-m 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-m 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +764.00 JPY
Worst Trade: -165 JPY
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 287.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -425.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.26 23:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YoloGold
30USD al mese
51%
0
0
USD
15K
JPY
1
90%
99
78%
43%
5.09
51.70
JPY
3%
1:500
Copia

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

