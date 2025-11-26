SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Kenigsberg 39ru
Sergei Vasil Ev

Kenigsberg 39ru

Sergei Vasil Ev
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 9%
Alpari-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 825
Profit Trade:
1 899 (67.22%)
Loss Trade:
926 (32.78%)
Best Trade:
260.25 USD
Worst Trade:
-588.73 USD
Profitto lordo:
18 694.86 USD (483 063 pips)
Perdita lorda:
-18 303.92 USD (396 244 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (104.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
631.84 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
1 574 (55.72%)
Short Trade:
1 251 (44.28%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
9.84 USD
Perdita media:
-19.77 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-2.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 616.64 USD (12)
Crescita mensile:
14.28%
Previsione annuale:
173.31%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 511.96 USD
Massimale:
3 629.79 USD (81.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.73% (3 642.58 USD)
Per equità:
0.98% (35.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1896
EURUSD 349
GBPUSD 262
AUDNZD 55
AUDCAD 46
AUDUSD 29
EURGBP 26
USDCAD 26
NZDCAD 25
EURAUD 16
EURNZD 12
NZDUSD 11
EURCAD 11
GBPSGD 8
USDCHF 7
GBPAUD 7
GBPCAD 7
CADCHF 6
EURCHF 5
AUDCHF 4
GBPCHF 4
XAUGBP 3
EURSGD 3
XAGUSD 2
BITCOIN 2
USDJPY 1
USDSGD 1
XAUEUR 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.7K
EURUSD -3.5K
GBPUSD 478
AUDNZD 118
AUDCAD 139
AUDUSD 18
EURGBP -76
USDCAD 19
NZDCAD 136
EURAUD -36
EURNZD -85
NZDUSD 49
EURCAD -86
GBPSGD -24
USDCHF 24
GBPAUD -44
GBPCAD -34
CADCHF -48
EURCHF -3
AUDCHF 15
GBPCHF -15
XAUGBP -18
EURSGD -76
XAGUSD -32
BITCOIN -6
USDJPY -215
USDSGD -1
XAUEUR 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 90K
EURUSD -12K
GBPUSD 7.4K
AUDNZD 815
AUDCAD 4.3K
AUDUSD 1.5K
EURGBP -1.3K
USDCAD 1.8K
NZDCAD 3.8K
EURAUD 216
EURNZD -3K
NZDUSD 1.5K
EURCAD -726
GBPSGD -1.4K
USDCHF 755
GBPAUD -987
GBPCAD -2K
CADCHF -1.4K
EURCHF 27
AUDCHF 346
GBPCHF -259
XAUGBP -1.3K
EURSGD -1.6K
XAGUSD -215
BITCOIN 3K
USDJPY -1.8K
USDSGD -144
XAUEUR 213
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +260.25 USD
Worst Trade: -589 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +104.66 USD
Massima perdita consecutiva: -2.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RannForex-Server
0.00 × 3
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 284
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
AdmiralMarkets-MT5
0.38 × 53
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
HTOTAL.RU-MT5
0.69 × 72
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 920
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 388
55 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.26 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Kenigsberg 39ru
30USD al mese
9%
0
0
USD
3.6K
USD
49
92%
2 825
67%
100%
1.02
0.14
USD
88%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.