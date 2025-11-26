- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
70 (29.78%)
Loss Trade:
165 (70.21%)
Best Trade:
188.00 USD
Worst Trade:
-27.20 USD
Profitto lordo:
726.64 USD (4 971 pips)
Perdita lorda:
-930.10 USD (8 873 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (40.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
3.76%
Massimo carico di deposito:
2.54%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
237
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
73 (31.06%)
Short Trade:
162 (68.94%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.87 USD
Profitto medio:
10.38 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
95 (-206.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-206.77 USD (95)
Crescita mensile:
-20.35%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
527.01 USD
Massimale:
527.01 USD (52.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.20% (3.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|71
|USDJPY
|40
|EURJPY
|16
|GBPJPY
|14
|EURNZD
|2
|EURAUD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|-148
|USDJPY
|-27
|EURJPY
|18
|GBPJPY
|-42
|EURNZD
|-17
|EURAUD
|37
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|-1.6K
|USDJPY
|-417
|EURJPY
|266
|GBPJPY
|-652
|EURNZD
|-302
|EURAUD
|573
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +188.00 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 95
Massimo profitto consecutivo: +40.61 USD
Massima perdita consecutiva: -206.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 33
263 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🚀 INSTITUTIONAL ALGO TRADING This account is managed 100% automatically by ONR CORRELATION MASTER and ONR SMART MONEY AI systems. Strategy: Statistical Arbitrage & AI Trend Following. Low Risk, High Accuracy.
👉 GET THE SAME RESULTS! DOWNLOAD THE ROBOT HERE: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
👉 GET THE SAME RESULTS! DOWNLOAD THE ROBOT HERE: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
78%
235
29%
4%
0.78
-0.87
USD
USD
0%
1:500