Onur Erkan Yildiz

Onr Correlation Master

Onur Erkan Yildiz
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
70 (29.78%)
Loss Trade:
165 (70.21%)
Best Trade:
188.00 USD
Worst Trade:
-27.20 USD
Profitto lordo:
726.64 USD (4 971 pips)
Perdita lorda:
-930.10 USD (8 873 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (40.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
3.76%
Massimo carico di deposito:
2.54%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
237
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
73 (31.06%)
Short Trade:
162 (68.94%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.87 USD
Profitto medio:
10.38 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
95 (-206.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-206.77 USD (95)
Crescita mensile:
-20.35%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
527.01 USD
Massimale:
527.01 USD (52.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.20% (3.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 90
GBPUSD 71
USDJPY 40
EURJPY 16
GBPJPY 14
EURNZD 2
EURAUD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -25
GBPUSD -148
USDJPY -27
EURJPY 18
GBPJPY -42
EURNZD -17
EURAUD 37
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.8K
GBPUSD -1.6K
USDJPY -417
EURJPY 266
GBPJPY -652
EURNZD -302
EURAUD 573
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +188.00 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 95
Massimo profitto consecutivo: +40.61 USD
Massima perdita consecutiva: -206.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
Garnet-Server
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
DerivMT-Server
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 33
263 più
🚀 INSTITUTIONAL ALGO TRADING This account is managed 100% automatically by ONR CORRELATION MASTER and ONR SMART MONEY AI systems. Strategy: Statistical Arbitrage & AI Trend Following. Low Risk, High Accuracy.
👉 GET THE SAME RESULTS! DOWNLOAD THE ROBOT HERE: https://www.mql5.com/tr/market/product/156531
Non ci sono recensioni
2025.11.26 17:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 17:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
