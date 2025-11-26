SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Lilyjwili7
Sephiwe Jwili

Lilyjwili7

Sephiwe Jwili
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
PXBTTrading-1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
33 (36.66%)
Loss Trade:
57 (63.33%)
Best Trade:
3.88 USD
Worst Trade:
-6.14 USD
Profitto lordo:
13.89 USD (603 409 pips)
Perdita lorda:
-38.80 USD (6 136 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.34 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
43 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
44 (48.89%)
Short Trade:
46 (51.11%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
0.42 USD
Perdita media:
-0.68 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.85 USD (10)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.95 USD
Massimale:
27.95 USD (186.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 16
XAUUSD 15
US30 12
AAVEUSDT 11
DOGEUSDT 9
USDJPY 8
EURUSD 6
USDCAD 2
XAGUSD 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
LINKUSDT 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1
XAUUSD -11
US30 -3
AAVEUSDT -1
DOGEUSDT -1
USDJPY -1
EURUSD -2
USDCAD 0
XAGUSD -2
GBPJPY 0
NZDUSD 0
LINKUSDT -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -73
XAUUSD -661
US30 -1.5K
AAVEUSDT -864
DOGEUSDT -322
USDJPY -137
EURUSD -108
USDCAD -51
XAGUSD -36
GBPJPY -11
NZDUSD -38
LINKUSDT -167
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2.35 USD
Massima perdita consecutiva: -6.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PXBTTrading-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.87 × 31
XMGlobal-MT5 7
4.76 × 41
XMGlobal-MT5 10
4.82 × 77
Tickmill-Live
5.68 × 31
Non ci sono recensioni
2025.11.26 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
