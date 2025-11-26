- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
33 (36.66%)
Loss Trade:
57 (63.33%)
Best Trade:
3.88 USD
Worst Trade:
-6.14 USD
Profitto lordo:
13.89 USD (603 409 pips)
Perdita lorda:
-38.80 USD (6 136 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.34 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
43 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
44 (48.89%)
Short Trade:
46 (51.11%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
0.42 USD
Perdita media:
-0.68 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.85 USD (10)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.95 USD
Massimale:
27.95 USD (186.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|15
|US30
|12
|AAVEUSDT
|11
|DOGEUSDT
|9
|USDJPY
|8
|EURUSD
|6
|USDCAD
|2
|XAGUSD
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|LINKUSDT
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-1
|XAUUSD
|-11
|US30
|-3
|AAVEUSDT
|-1
|DOGEUSDT
|-1
|USDJPY
|-1
|EURUSD
|-2
|USDCAD
|0
|XAGUSD
|-2
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|0
|LINKUSDT
|-2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-73
|XAUUSD
|-661
|US30
|-1.5K
|AAVEUSDT
|-864
|DOGEUSDT
|-322
|USDJPY
|-137
|EURUSD
|-108
|USDCAD
|-51
|XAGUSD
|-36
|GBPJPY
|-11
|NZDUSD
|-38
|LINKUSDT
|-167
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2.35 USD
Massima perdita consecutiva: -6.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PXBTTrading-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real3
|0.87 × 31
XMGlobal-MT5 7
|4.76 × 41
XMGlobal-MT5 10
|4.82 × 77
Tickmill-Live
|5.68 × 31
