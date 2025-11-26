SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Venom Manual trading
Antoine Melhem

Venom Manual trading

Antoine Melhem
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 139%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
376 (74.60%)
Loss Trade:
128 (25.40%)
Best Trade:
10.35 USD
Worst Trade:
-12.05 USD
Profitto lordo:
233.10 USD (134 779 488 pips)
Perdita lorda:
-95.39 USD (183 410 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (51.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.73 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
36.75%
Massimo carico di deposito:
15.80%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
438
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
4.08
Long Trade:
246 (48.81%)
Short Trade:
258 (51.19%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.62 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-10.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.85 USD (3)
Crescita mensile:
139.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.73 USD (17.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.02% (32.05 USD)
Per equità:
0.34% (0.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 265
XAUUSD.r 131
US100 42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 23
XAUUSD.r 129
US100 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 72K
XAUUSD.r 9.2K
US100 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.35 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +51.10 USD
Massima perdita consecutiva: -10.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
VENOM manual trading - Free channel
Non ci sono recensioni
2025.11.26 15:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Venom Manual trading
30USD al mese
139%
0
0
USD
237
USD
1
0%
504
74%
37%
2.44
0.27
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.