- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
376 (74.60%)
Loss Trade:
128 (25.40%)
Best Trade:
10.35 USD
Worst Trade:
-12.05 USD
Profitto lordo:
233.10 USD (134 779 488 pips)
Perdita lorda:
-95.39 USD (183 410 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (51.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.73 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
36.75%
Massimo carico di deposito:
15.80%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
438
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
4.08
Long Trade:
246 (48.81%)
Short Trade:
258 (51.19%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.62 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-10.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.85 USD (3)
Crescita mensile:
139.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.73 USD (17.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.02% (32.05 USD)
Per equità:
0.34% (0.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|265
|XAUUSD.r
|131
|US100
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|23
|XAUUSD.r
|129
|US100
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|72K
|XAUUSD.r
|9.2K
|US100
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.35 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +51.10 USD
Massima perdita consecutiva: -10.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
VENOM manual trading - Free channel
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
139%
0
0
USD
USD
237
USD
USD
1
0%
504
74%
37%
2.44
0.27
USD
USD
17%
1:500