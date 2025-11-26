SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Excellus
Farid Yandouz

Excellus

Farid Yandouz
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
Pepperstone-Edge01
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
1.69 USD
Worst Trade:
-0.12 USD
Profitto lordo:
5.09 USD (514 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD (20 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.87 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
9.90%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
25 secondi
Fattore di recupero:
40.42
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
21.21
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-0.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.12 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.12 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (0.12 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
USDCAD 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
USDCAD 0
GBPUSD 0
EURUSD 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 495
USDCAD 7
GBPUSD 8
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.69 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.87 USD
Massima perdita consecutiva: -0.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.50 × 2
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
ICMarkets-Live18
0.74 × 70
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2200
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.50 × 6
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
ICMarkets-Live02
1.55 × 33
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
184 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 14:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati