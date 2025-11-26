- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
1.69 USD
Worst Trade:
-0.12 USD
Profitto lordo:
5.09 USD (514 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD (20 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.87 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
9.90%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
25 secondi
Fattore di recupero:
40.42
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
21.21
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-0.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.12 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.12 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (0.12 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|495
|USDCAD
|7
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|2
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.69 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.87 USD
Massima perdita consecutiva: -0.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.74 × 70
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2200
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.50 × 6
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
ICMarkets-Live02
|1.55 × 33
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
