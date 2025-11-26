- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
1.36 USD
Worst Trade:
-2.38 USD
Profitto lordo:
5.22 USD (646 pips)
Perdita lorda:
-5.21 USD (475 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.55 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-0.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.33 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
3.33 USD (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.63% (3.33 USD)
Per equità:
5.58% (11.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|0
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|-3
|USDJPY
|1
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|33
|EURUSD
|50
|GBPUSD
|-244
|USDJPY
|229
|USDCAD
|21
|AUDUSD
|117
|USDCHF
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.36 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.55 USD
Massima perdita consecutiva: -1.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.18 × 174
|
Exness-Real17
|0.51 × 2036
|
ICMarketsSC-Live11
|2.26 × 19
|
Exness-Real16
|3.33 × 81
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 98
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
Non ci sono recensioni
