Trade:
71
Profit Trade:
70 (98.59%)
Loss Trade:
1 (1.41%)
Best Trade:
158.70 USD
Worst Trade:
-0.10 USD
Profitto lordo:
811.00 USD (34 337 pips)
Perdita lorda:
-0.10 USD (9 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (811.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.00 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
75.78%
Massimo carico di deposito:
41.67%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
8109.00
Long Trade:
9 (12.68%)
Short Trade:
62 (87.32%)
Fattore di profitto:
8110.00
Profitto previsto:
11.42 USD
Profitto medio:
11.59 USD
Perdita media:
-0.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.10 USD (1)
Crescita mensile:
1 162.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
0.10 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.73% (30.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|811
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +158.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +811.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Торговля основана на графическом, фундаментальном и волновом анализе.
Non ci sono recensioni
