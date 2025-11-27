SegnaliSezioni
Aleksandr Kolesnichenko

Winner 999

Aleksandr Kolesnichenko
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 1 162%
RoboForex-Pro
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
70 (98.59%)
Loss Trade:
1 (1.41%)
Best Trade:
158.70 USD
Worst Trade:
-0.10 USD
Profitto lordo:
811.00 USD (34 337 pips)
Perdita lorda:
-0.10 USD (9 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (811.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.00 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
75.78%
Massimo carico di deposito:
41.67%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
8109.00
Long Trade:
9 (12.68%)
Short Trade:
62 (87.32%)
Fattore di profitto:
8110.00
Profitto previsto:
11.42 USD
Profitto medio:
11.59 USD
Perdita media:
-0.10 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.10 USD (1)
Crescita mensile:
1 162.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
0.10 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.73% (30.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 811
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +811.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SENSUS-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 46
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 17
Tickmill-Live
0.00 × 10
RoboForexEU-Pro
0.00 × 16
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ExcelMarketsNZ-Live
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 10
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
IronFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WhoTrades-Real
0.00 × 1
50 più
Торговля основана на графическом, фундаментальном и волновом анализе.
Non ci sono recensioni
2025.11.27 06:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.27 06:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 05:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 05:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 13:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
