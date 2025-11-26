- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
3.75 USD
Worst Trade:
-1.41 USD
Profitto lordo:
12.00 USD (1 200 pips)
Perdita lorda:
-2.81 USD (278 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
5.72%
Massimo carico di deposito:
12.85%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
4.18
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
4.27
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-0.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.20 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.20 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (2.20 USD)
Per equità:
3.96% (10.75 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|922
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +3.75 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.19 USD
Massima perdita consecutiva: -2.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Non ci sono recensioni
