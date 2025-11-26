- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
869
Profit Trade:
622 (71.57%)
Loss Trade:
247 (28.42%)
Best Trade:
249.12 USD
Worst Trade:
-58.60 USD
Profitto lordo:
3 766.96 USD (146 509 pips)
Perdita lorda:
-2 017.01 USD (123 831 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (76.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
366.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
869
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
5.40
Long Trade:
551 (63.41%)
Short Trade:
318 (36.59%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-8.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-323.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-323.90 USD (9)
Crescita mensile:
17.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
323.90 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (323.90 USD)
Per equità:
0.10% (11.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|855
|XAUAUD+
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|XAUAUD+
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|20K
|XAUAUD+
|2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.12 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +76.33 USD
Massima perdita consecutiva: -323.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
100%
869
71%
100%
1.86
2.01
USD
USD
3%
1:500