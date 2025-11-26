SegnaliSezioni
Dingjia Xiong

Advantage Harvester 1

Dingjia Xiong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
869
Profit Trade:
622 (71.57%)
Loss Trade:
247 (28.42%)
Best Trade:
249.12 USD
Worst Trade:
-58.60 USD
Profitto lordo:
3 766.96 USD (146 509 pips)
Perdita lorda:
-2 017.01 USD (123 831 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (76.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
366.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
869
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
5.40
Long Trade:
551 (63.41%)
Short Trade:
318 (36.59%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-8.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-323.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-323.90 USD (9)
Crescita mensile:
17.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
323.90 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (323.90 USD)
Per equità:
0.10% (11.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 855
XAUAUD+ 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.7K
XAUAUD+ 16
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 20K
XAUAUD+ 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.12 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +76.33 USD
Massima perdita consecutiva: -323.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金单向策略，专做黄金，只做一边，出场非常迅速，只有早上8点到晚上9点交易，每天5%-10%，该策略因为盈利太多，被几个平台劝退，购买者不要在同一个平台跑太多账号
Non ci sono recensioni
2025.11.26 12:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
