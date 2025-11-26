SegnaliSezioni
Khor Yeaw Khoing

Gold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 11%
VTMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
27 (57.44%)
Loss Trade:
20 (42.55%)
Best Trade:
13.46 USD
Worst Trade:
-8.40 USD
Profitto lordo:
67.09 USD (4 094 pips)
Perdita lorda:
-61.58 USD (4 772 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (23.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
21.09%
Massimo carico di deposito:
59.49%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
29 (61.70%)
Short Trade:
18 (38.30%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-3.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.79 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.65 USD
Massimale:
14.60 USD (21.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.72% (12.93 USD)
Per equità:
10.00% (4.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD -678
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.46 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.80 USD
Massima perdita consecutiva: -13.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Share of trading days is too low
2025.11.26 12:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 12:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 11:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 11:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

