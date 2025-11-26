- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
41 (55.40%)
Loss Trade:
33 (44.59%)
Best Trade:
167.25 USD
Worst Trade:
-99.70 USD
Profitto lordo:
1 247.88 USD (307 601 pips)
Perdita lorda:
-846.63 USD (107 904 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (60.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.72 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
93.69%
Massimo carico di deposito:
46.26%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
50 (67.57%)
Short Trade:
24 (32.43%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
5.42 USD
Profitto medio:
30.44 USD
Perdita media:
-25.66 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-259.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.91 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.89 USD
Massimale:
450.91 USD (22.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.12% (450.91 USD)
Per equità:
22.98% (378.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|BTCUSD
|20
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|258
|BTCUSD
|85
|USDJPY
|45
|GBPUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|198K
|USDJPY
|172
|GBPUSD
|137
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +167.25 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +60.35 USD
Massima perdita consecutiva: -259.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 29
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 7
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.76 × 25
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 879
