Supachai Thawatchokthavee

Hong

Supachai Thawatchokthavee
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
41 (55.40%)
Loss Trade:
33 (44.59%)
Best Trade:
167.25 USD
Worst Trade:
-99.70 USD
Profitto lordo:
1 247.88 USD (307 601 pips)
Perdita lorda:
-846.63 USD (107 904 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (60.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.72 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
93.69%
Massimo carico di deposito:
46.26%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
50 (67.57%)
Short Trade:
24 (32.43%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
5.42 USD
Profitto medio:
30.44 USD
Perdita media:
-25.66 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-259.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.91 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.89 USD
Massimale:
450.91 USD (22.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.12% (450.91 USD)
Per equità:
22.98% (378.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 43
BTCUSD 20
USDJPY 10
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 258
BTCUSD 85
USDJPY 45
GBPUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 198K
USDJPY 172
GBPUSD 137
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.25 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +60.35 USD
Massima perdita consecutiva: -259.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
0.00 × 29
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-2
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 7
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.76 × 25
Exness-MT5Real8
0.80 × 879
130 più
Non ci sono recensioni
2025.11.26 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
