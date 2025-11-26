- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
1.06 USD
Worst Trade:
-6.26 USD
Profitto lordo:
2.43 USD (241 pips)
Perdita lorda:
-26.85 USD (2 684 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.27 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.70
Attività di trading:
36.73%
Massimo carico di deposito:
33.99%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
11 (78.57%)
Short Trade:
3 (21.43%)
Fattore di profitto:
0.09
Profitto previsto:
-1.74 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-26.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.85 USD (9)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.58 USD
Massimale:
26.85 USD (24.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.82% (26.85 USD)
Per equità:
8.74% (9.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.06 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1.27 USD
Massima perdita consecutiva: -26.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.73 × 4822
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.33 × 1445
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.11 × 787
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
Seto EA Auto Trade~~XAU Only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
-23%
0
0
USD
USD
82
USD
USD
1
100%
14
35%
37%
0.09
-1.74
USD
USD
25%
1:500