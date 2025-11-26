- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
42 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
121.32 USD (9 673 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
42 (121.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.32 USD (42)
Indice di Sharpe:
1.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.82%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
34 (80.95%)
Short Trade:
8 (19.05%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.89 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
72.86%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.31% (140.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|41
|AUDJPY.m
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|120
|AUDJPY.m
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|9.4K
|AUDJPY.m
|277
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +121.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Punti salienti delle funzionalità EA
Gestione intelligente degli ordini: supporta interruttore globale, calcolo dinamico delle posizioni massime, controllo dell’intervallo di tempo, ecc.
TP/SL flessibile: supporta stop loss dinamico, protezione contro le perdite fluttuanti, trailing stop e altri meccanismi di protezione dei profitti.
Filtraggio dei segnali SAR: utilizza segnali di tendenza Parabolic SAR per punti di ingresso più precisi.
Controllo avanzato del rischio: meccanismi integrati di gestione del saldo, rapporto di margine, ecc., per garantire la sicurezza.
Supporto a più scenari: supporta diverse coppie di valute, tipi di account e esigenze strategiche.
Nuove funzionalità
Stop loss dinamico: regola automaticamente lo stop loss in base al prezzo per ridurre il rischio.
Gestione avanzata del rischio: calcolo dinamico delle posizioni massime, controllo del rischio in base al rapporto di margine.
Protezione contro le perdite fluttuanti: imposta TP protettivo quando si verifica una perdita fluttuante per ridurre le perdite.
Controllo preciso dello stop loss: ogni ordine supporta impostazioni individuali di SL e slippage.
Panoramica dei parametri EA
Principali parametri:
Parametri ordine: interruttore globale, intervallo minimo, controllo dello slippage, ecc.
Parametri SAR: impostazione flessibile di accelerazione, valore iniziale e massimo, supporta inversione del segnale.
Parametri trailing stop: trailing stop attivato dal profitto, compensazione buffer, ecc.
Parametri TP/SL: obiettivo TP per posizione, rapporto SL dinamico, attivatore TP protettivo, ecc.
Parametri di gestione del rischio: saldo minimo, rapporto di margine, massimo dinamico delle posizioni, differenza di prezzo in attesa, ecc.
Istruzioni
Scarica il file EA e posizionalo nella cartella `Experts` della directory MT5.
Apri la piattaforma MT5, trova l’EA nel navigatore e caricalo sul grafico desiderato.
Configura i parametri dell’EA secondo le tue esigenze (consulta la descrizione dei parametri).
Attiva l’EA e inizia a operare. L’EA opererà automaticamente in base alle condizioni di mercato.
Destinatari
Investitori che desiderano automatizzare il trading.
Trader Forex che vogliono aumentare l’efficienza con strategie quantitative.
Investitori conservatori focalizzati sulla gestione del rischio e sulla protezione dei profitti.
