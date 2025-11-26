- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
0.34 USD
Worst Trade:
-0.69 USD
Profitto lordo:
3.71 USD (404 pips)
Perdita lorda:
-0.69 USD (66 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
1.86%
Massimo carico di deposito:
8.30%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
4.38
Long Trade:
2 (13.33%)
Short Trade:
13 (86.67%)
Fattore di profitto:
5.38
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.27 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.69 USD (1)
Crescita mensile:
12.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.69 USD (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (0.69 USD)
Per equità:
0.39% (0.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|338
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Best Trade: +0.34 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
Non ci sono recensioni
