SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BIsmillah Super Smart Plan
Ade Triani Mujiya Sari

BIsmillah Super Smart Plan

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
TradingProInternational-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
0.34 USD
Worst Trade:
-0.69 USD
Profitto lordo:
3.71 USD (404 pips)
Perdita lorda:
-0.69 USD (66 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.71 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
1.86%
Massimo carico di deposito:
8.30%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
4.38
Long Trade:
2 (13.33%)
Short Trade:
13 (86.67%)
Fattore di profitto:
5.38
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
0.27 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.69 USD (1)
Crescita mensile:
12.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.69 USD (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (0.69 USD)
Per equità:
0.39% (0.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 338
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.34 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.24 × 17
LQDLLC-Live02
0.44 × 327
LQDLtd-Live02
0.80 × 302
VantageInternational-Live 14
0.90 × 10
Exness-Real7
2.65 × 103
ICMarketsSC-Live11
3.20 × 5
Exness-Real6
3.50 × 2
VantageInternational-Live 20
4.00 × 1
Swissquote-Live6
4.50 × 12
DooFintech-Live 5
5.00 × 1
Tickmill-Live02
6.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.26 10:23
Share of trading days is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.67% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BIsmillah Super Smart Plan
30USD al mese
12%
0
0
USD
28
USD
1
100%
15
93%
2%
5.37
0.20
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.