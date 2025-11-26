- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
50 (92.59%)
Loss Trade:
4 (7.41%)
Best Trade:
1.56 USD
Worst Trade:
-0.25 USD
Profitto lordo:
19.33 USD (2 207 pips)
Perdita lorda:
-0.49 USD (26 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (7.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.62 USD (16)
Indice di Sharpe:
1.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
75.36
Long Trade:
44 (81.48%)
Short Trade:
10 (18.52%)
Fattore di profitto:
39.45
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
0.39 USD
Perdita media:
-0.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.25 USD (1)
Crescita mensile:
36.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.25 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.90% (7.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.62 USD
Massima perdita consecutiva: -0.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
51 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
1
100%
54
92%
100%
39.44
0.35
USD
USD
11%
1:500