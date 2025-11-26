- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
16 (64.00%)
Loss Trade:
9 (36.00%)
Best Trade:
28.63 USD
Worst Trade:
-40.19 USD
Profitto lordo:
192.07 USD (174 533 pips)
Perdita lorda:
-70.80 USD (56 569 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (54.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.64 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
70.37%
Massimo carico di deposito:
1.37%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
13 (52.00%)
Short Trade:
12 (48.00%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
4.85 USD
Profitto medio:
12.00 USD
Perdita media:
-7.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.19 USD (1)
Crescita mensile:
24.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.10 USD
Massimale:
40.19 USD (6.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.73% (40.19 USD)
Per equità:
0.29% (1.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|US500
|3
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|66
|US500
|46
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.5K
|US500
|4.6K
|BTCUSD
|107K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.63 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.72 USD
Massima perdita consecutiva: -14.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 15
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 563
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 621
|
ICMarketsSC-Live10
|1.77 × 13
|
FXCL-Main2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|2.53 × 174
|
ICMarketsSC-Live23
|2.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|3.70 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|4.10 × 10
|
AUSCommercial-Live 2
|4.13 × 15
|
Weltrade-Live
|4.59 × 237
|
ICMarkets-Live07
|4.69 × 626
fishing
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
621
USD
USD
1
0%
25
64%
70%
2.71
4.85
USD
USD
7%
1:500