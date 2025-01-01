SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

Deux ex machina
Crescita
5 197%
Abbonati
4
Settimane
237
Trade
1461
Vincita
75%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
Daily Gold Sniper
Crescita
625%
Abbonati
20
Settimane
44
Trade
141
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.18
DD massimo
34%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
531%
Abbonati
17
Settimane
84
Trade
609
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.32
DD massimo
34%
MagicGW audcad L
Crescita
1 540%
Abbonati
111
Settimane
50
Trade
1578
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.83
DD massimo
33%
Golden Nuggets
Crescita
688%
Abbonati
26
Settimane
28
Trade
635
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.85
DD massimo
21%
Scalp IC Markets MT5
Crescita
620%
Abbonati
7
Settimane
207
Trade
1976
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.72
DD massimo
33%
NoPain MT5
Crescita
1 625%
Abbonati
81
Settimane
213
Trade
5525
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
520%
Abbonati
18
Settimane
128
Trade
1218
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.61
DD massimo
26%
OnlyUJ
Crescita
248%
Abbonati
10
Settimane
71
Trade
438
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.35
DD massimo
17%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 752%
Abbonati
35
Settimane
156
Trade
603
Vincita
79%
Fattore di profitto
4.17
DD massimo
27%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2296 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.