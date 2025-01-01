Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 5 197%
- Abbonati
- 4
- Settimane
- 237
- Trade
- 1461
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 625%
- Abbonati
- 20
- Settimane
- 44
- Trade
- 141
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.18
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 531%
- Abbonati
- 17
- Settimane
- 84
- Trade
- 609
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.32
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 540%
- Abbonati
- 111
- Settimane
- 50
- Trade
- 1578
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.83
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 688%
- Abbonati
- 26
- Settimane
- 28
- Trade
- 635
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 3.85
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 620%
- Abbonati
- 7
- Settimane
- 207
- Trade
- 1976
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.72
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 1 625%
- Abbonati
- 81
- Settimane
- 213
- Trade
- 5525
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 520%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 128
- Trade
- 1218
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.61
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 248%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 71
- Trade
- 438
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.35
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 1 752%
- Abbonati
- 35
- Settimane
- 156
- Trade
- 603
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 4.17
- DD massimo
- 27%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.