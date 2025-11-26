SegnaliSezioni
Indra Sampurna

IsampurnaTesting

Indra Sampurna
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 69 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
8.10 USD
Worst Trade:
-14.64 USD
Profitto lordo:
13.35 USD (5 608 pips)
Perdita lorda:
-47.52 USD (25 116 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (8.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.44
Attività di trading:
42.07%
Massimo carico di deposito:
32.07%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.28
Profitto previsto:
-2.85 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-5.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.08 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.17 USD
Massimale:
34.27 USD (11.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.85% (34.08 USD)
Per equità:
10.50% (30.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -34
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.10 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.10 USD
Massima perdita consecutiva: -34.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
1.93 × 14
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Non ci sono recensioni
2025.11.26 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 10:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 08:23
Share of trading days is too low
2025.11.26 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 06:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 06:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 06:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 06:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 06:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
