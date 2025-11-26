- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
8.10 USD
Worst Trade:
-14.64 USD
Profitto lordo:
13.35 USD (5 608 pips)
Perdita lorda:
-47.52 USD (25 116 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (8.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.44
Attività di trading:
42.07%
Massimo carico di deposito:
32.07%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
0.28
Profitto previsto:
-2.85 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-5.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-34.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.08 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.17 USD
Massimale:
34.27 USD (11.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.85% (34.08 USD)
Per equità:
10.50% (30.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-34
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +8.10 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.10 USD
Massima perdita consecutiva: -34.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|1.93 × 14
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
69USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
267
USD
USD
1
0%
12
33%
42%
0.28
-2.85
USD
USD
12%
1:200