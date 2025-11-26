SegnaliSezioni
Aris Nurdiansyah

Kukumpul Modal

Aris Nurdiansyah
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
47 (85.45%)
Loss Trade:
8 (14.55%)
Best Trade:
64.90 USD
Worst Trade:
-125.25 USD
Profitto lordo:
607.56 USD (219 395 pips)
Perdita lorda:
-283.28 USD (117 346 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (238.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.51 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
50 (90.91%)
Short Trade:
5 (9.09%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
5.90 USD
Profitto medio:
12.93 USD
Perdita media:
-35.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-202.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.60 USD (2)
Crescita mensile:
546.30%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
202.60 USD (59.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ100.R 29
XAUUSD_MRG 25
EURUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ100.R 174
XAUUSD_MRG 150
EURUSD_MRG 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ100.R 87K
XAUUSD_MRG 15K
EURUSD_MRG 52
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.90 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +238.51 USD
Massima perdita consecutiva: -202.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Kukumpul modal dulu
Non ci sono recensioni
2025.11.26 05:12
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 10.23% of days out of the 176 days of the signal's entire lifetime.
