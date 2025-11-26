- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
47 (85.45%)
Loss Trade:
8 (14.55%)
Best Trade:
64.90 USD
Worst Trade:
-125.25 USD
Profitto lordo:
607.56 USD (219 395 pips)
Perdita lorda:
-283.28 USD (117 346 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (238.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.51 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
50 (90.91%)
Short Trade:
5 (9.09%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
5.90 USD
Profitto medio:
12.93 USD
Perdita media:
-35.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-202.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.60 USD (2)
Crescita mensile:
546.30%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
202.60 USD (59.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|29
|XAUUSD_MRG
|25
|EURUSD_MRG
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ100.R
|174
|XAUUSD_MRG
|150
|EURUSD_MRG
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ100.R
|87K
|XAUUSD_MRG
|15K
|EURUSD_MRG
|52
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.90 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +238.51 USD
Massima perdita consecutiva: -202.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Kukumpul modal dulu
