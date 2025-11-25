- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
21 (84.00%)
Loss Trade:
4 (16.00%)
Best Trade:
17.60 EUR
Worst Trade:
-19.66 EUR
Profitto lordo:
69.02 EUR (6 425 pips)
Perdita lorda:
-23.50 EUR (2 143 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
20.59 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
10 (40.00%)
Short Trade:
15 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
1.82 EUR
Profitto medio:
3.29 EUR
Perdita media:
-5.88 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-19.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-19.66 EUR (1)
Crescita mensile:
50.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
19.66 EUR (14.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|CHFJPY
|2
|CADCHF
|2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|58
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|3
|CHFJPY
|-22
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|353
|EURUSD
|219
|CHFJPY
|-1.7K
|CADCHF
|165
|EURCAD
|210
|AUDCAD
|42
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.60 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 11
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 5
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
RoboForexDE-ECN
|0.19 × 63
|
JustForex-Live
|0.20 × 76
|
LQD1-Live01
|0.21 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1047
|
Axiory-Live
|0.26 × 35
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
RoboForexEU-ProCent
|0.28 × 98
|
ICMarkets-Live12
|0.28 × 114
|
SFM-Live
|0.31 × 112
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 384
|
Axi-US07-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.37 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.37 × 86
438 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Buscamos entradas para Forex y oro. Depósito mínimo: USD100. Apalancamiento 1:500. Se recomienda copia proporcional.
Recuerde que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, sea prudente con el uso del capital.
Non ci sono recensioni