Emilio Lozano Reviriego

LozanoFx

Emilio Lozano Reviriego
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
21 (84.00%)
Loss Trade:
4 (16.00%)
Best Trade:
17.60 EUR
Worst Trade:
-19.66 EUR
Profitto lordo:
69.02 EUR (6 425 pips)
Perdita lorda:
-23.50 EUR (2 143 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
20.59 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.32
Long Trade:
10 (40.00%)
Short Trade:
15 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
1.82 EUR
Profitto medio:
3.29 EUR
Perdita media:
-5.88 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-19.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-19.66 EUR (1)
Crescita mensile:
50.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
19.66 EUR (14.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
GBPUSD 5
EURUSD 4
CHFJPY 2
CADCHF 2
EURCAD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 58
GBPUSD 6
EURUSD 3
CHFJPY -22
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5K
GBPUSD 353
EURUSD 219
CHFJPY -1.7K
CADCHF 165
EURCAD 210
AUDCAD 42
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.60 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 11
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 5
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
RoboForexDE-ECN
0.19 × 63
JustForex-Live
0.20 × 76
LQD1-Live01
0.21 × 24
Pepperstone-Demo01
0.24 × 1047
Axiory-Live
0.26 × 35
IronFXBM-Real4
0.26 × 142
RoboForexEU-ProCent
0.28 × 98
ICMarkets-Live12
0.28 × 114
SFM-Live
0.31 × 112
Exness-Real18
0.31 × 16
Just2Trade-Real2
0.33 × 384
Axi-US07-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.37 × 41
Tickmill-Live10
0.37 × 86
438 più
Buscamos entradas para Forex y oro. Depósito mínimo: USD100. Apalancamiento 1:500. Se recomienda copia proporcional.

Recuerde que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, sea prudente con el uso del capital.

Non ci sono recensioni
2025.11.25 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 22:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
