Trade:
266
Profit Trade:
188 (70.67%)
Loss Trade:
78 (29.32%)
Best Trade:
1 557.38 USD
Worst Trade:
-1 269.36 USD
Profitto lordo:
20 093.68 USD (2 850 059 pips)
Perdita lorda:
-10 959.14 USD (2 136 601 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (181.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 509.81 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
227 (85.34%)
Short Trade:
39 (14.66%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
34.34 USD
Profitto medio:
106.88 USD
Perdita media:
-140.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-363.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 629.20 USD (3)
Crescita mensile:
15.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.70 USD
Massimale:
2 759.84 USD (45.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.23% (114.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|BTCUSD
|98
|US30
|11
|GBPUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|4.8K
|US30
|794
|GBPUSD
|-64
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|673K
|US30
|24K
|GBPUSD
|-32
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 557.38 USD
Worst Trade: -1 269 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +181.76 USD
Massima perdita consecutiva: -363.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
