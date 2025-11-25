SegnaliSezioni
Lucas Guilherme Denigres Baggio

Xpert PAMM Hantec Markets

Lucas Guilherme Denigres Baggio
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 98%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
266
Profit Trade:
188 (70.67%)
Loss Trade:
78 (29.32%)
Best Trade:
1 557.38 USD
Worst Trade:
-1 269.36 USD
Profitto lordo:
20 093.68 USD (2 850 059 pips)
Perdita lorda:
-10 959.14 USD (2 136 601 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (181.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 509.81 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
227 (85.34%)
Short Trade:
39 (14.66%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
34.34 USD
Profitto medio:
106.88 USD
Perdita media:
-140.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-363.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 629.20 USD (3)
Crescita mensile:
15.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.70 USD
Massimale:
2 759.84 USD (45.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.23% (114.54 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 155
BTCUSD 98
US30 11
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 4.8K
US30 794
GBPUSD -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
BTCUSD 673K
US30 24K
GBPUSD -32
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 557.38 USD
Worst Trade: -1 269 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +181.76 USD
Massima perdita consecutiva: -363.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.25 20:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
