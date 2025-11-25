SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xray
Michal Karpisiewicz

Xray

Michal Karpisiewicz
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 5%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
2.04 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
3.05 USD (505 pips)
Perdita lorda:
-0.50 USD (30 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
54.99%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
8.50
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
6.10
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
-0.10 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.30 USD (4)
Crescita mensile:
5.10%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.30 USD (0.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.60% (0.30 USD)
Per equità:
7.71% (3.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 479
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.33 USD
Massima perdita consecutiva: -0.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.04 × 71
ICMarketsSC-Live32
0.31 × 49
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 113
ICMarketsSC-Live10
0.62 × 407
RoboForex-ECN
0.93 × 202
Pepperstone-Edge07
1.54 × 13
PlaceATrade-Real-4
2.51 × 130
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
7.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.12.09 05:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 14:29
Share of trading days is too low
2025.11.28 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 13:18
Share of trading days is too low
2025.11.28 13:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 17:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 17:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 17:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xray
39USD al mese
5%
0
0
USD
53
USD
2
88%
9
44%
55%
6.10
0.28
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.