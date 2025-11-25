- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
2.04 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
3.05 USD (505 pips)
Perdita lorda:
-0.50 USD (30 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
54.99%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
8.50
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
6.10
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
-0.10 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.30 USD (4)
Crescita mensile:
5.10%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.30 USD (0.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.60% (0.30 USD)
Per equità:
7.71% (3.91 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 407
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
