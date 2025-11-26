- Crescita
Trade:
32
Profit Trade:
15 (46.87%)
Loss Trade:
17 (53.13%)
Best Trade:
3.03 USD
Worst Trade:
-1.32 USD
Profitto lordo:
6.83 USD (729 pips)
Perdita lorda:
-8.96 USD (720 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
94.06%
Massimo carico di deposito:
105.58%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
17 (53.13%)
Short Trade:
15 (46.88%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-2.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.35 USD (5)
Crescita mensile:
-10.07%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.17 USD
Massimale:
6.91 USD (27.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.76% (6.91 USD)
Per equità:
12.05% (3.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDp
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDp
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Forex Invest
top Day Trading Signal
Hebel 1:500
Kontowährung USD
Assets: EURUSD
Non ci sono recensioni
