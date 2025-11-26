SegnaliSezioni
Thomas Froeba

Forex Invest

Thomas Froeba
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
15 (46.87%)
Loss Trade:
17 (53.13%)
Best Trade:
3.03 USD
Worst Trade:
-1.32 USD
Profitto lordo:
6.83 USD (729 pips)
Perdita lorda:
-8.96 USD (720 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.74 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
94.06%
Massimo carico di deposito:
105.58%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
17 (53.13%)
Short Trade:
15 (46.88%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-2.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.35 USD (5)
Crescita mensile:
-10.07%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.17 USD
Massimale:
6.91 USD (27.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.76% (6.91 USD)
Per equità:
12.05% (3.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDp 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDp -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDp 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.03 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Forex Invest

top Day Trading Signal

Hebel 1:500

Kontowährung USD

Assets: EURUSD

Non ci sono recensioni
2025.11.26 19:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 07:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 07:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 17:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
