Segnali / MetaTrader 5 / EA CAIXA RAPIDO REI DO FOREX
Samuel Ribeiro Fernandes

EA CAIXA RAPIDO REI DO FOREX

Samuel Ribeiro Fernandes
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
250 (71.63%)
Loss Trade:
99 (28.37%)
Best Trade:
1 717.00 USD
Worst Trade:
-3 326.00 USD
Profitto lordo:
11 389.19 USD (244 020 pips)
Perdita lorda:
-7 080.21 USD (106 509 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (451.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 920.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.24%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
359
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
313 (89.68%)
Short Trade:
36 (10.32%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
12.35 USD
Profitto medio:
45.56 USD
Perdita media:
-71.52 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-84.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 330.46 USD (4)
Crescita mensile:
14.36%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 294.55 USD
Massimale:
3 330.46 USD (11.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.09% (3 330.46 USD)
Per equità:
0.45% (153.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 320
BTCUSD 28
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.5K
BTCUSD 795
EURUSD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 51K
BTCUSD 86K
EURUSD 326
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 717.00 USD
Worst Trade: -3 326 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +451.08 USD
Massima perdita consecutiva: -84.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.25 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
