Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
2.81 USD
Worst Trade:
-4.50 USD
Profitto lordo:
13.51 USD (13 492 pips)
Perdita lorda:
-13.50 USD (13 500 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (6.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
1.93 USD
Perdita media:
-4.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.50 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.11 USD
Massimale:
4.66 USD (1.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
