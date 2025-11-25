- Crescita
Trade:
24
Profit Trade:
20 (83.33%)
Loss Trade:
4 (16.67%)
Best Trade:
11.76 USD
Worst Trade:
-0.52 USD
Profitto lordo:
34.25 USD (2 265 pips)
Perdita lorda:
-0.78 USD (51 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (24.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.16 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
64.37
Long Trade:
21 (87.50%)
Short Trade:
3 (12.50%)
Fattore di profitto:
43.91
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.52 USD (1)
Crescita mensile:
15.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.52 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (0.52 USD)
Per equità:
30.52% (76.14 USD)
Simbolo
Operazioni
Sell
Buy
GOLD#
24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Simbolo
Profitto lordo, USD
Perdita, USD
Profitto, USD
GOLD#
33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Simbolo
Profitto lordo, pips
Perdita, pips
Profitto, pips
GOLD#
2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +11.76 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Gold# M1 Ai trading ( 11/24~ )
🟢 TimeFrame : 1 minute
🟢 1 day profit : 5% ~ 10%
🟢 $100 = 0.01 lot
Non ci sono recensioni
