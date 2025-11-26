- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
34 (89.47%)
Loss Trade:
4 (10.53%)
Best Trade:
3.04 USD
Worst Trade:
-0.93 USD
Profitto lordo:
62.46 USD (1 987 pips)
Perdita lorda:
-17.86 USD (93 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (38.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.50 USD (21)
Indice di Sharpe:
1.69
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
48 secondi
Fattore di recupero:
23.60
Long Trade:
28 (73.68%)
Short Trade:
10 (26.32%)
Fattore di profitto:
3.50
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-4.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.93 USD (1)
Crescita mensile:
9.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 USD
Massimale:
1.89 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|23
|USDJPY.c
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.c
|25
|USDJPY.c
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.c
|869
|USDJPY.c
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.04 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LongAsiaGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VERY NICE MANUL TRADING,DAILY 1%.
