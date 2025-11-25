- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
1.85 USD
Worst Trade:
-1.85 USD
Profitto lordo:
8.28 USD (1 370 pips)
Perdita lorda:
-5.04 USD (779 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.82 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
79.04%
Massimo carico di deposito:
63.33%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
17 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-1.01 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.63 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
3.63 USD (6.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.53% (3.72 USD)
Per equità:
36.30% (18.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|14
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|1
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|386
|GBPUSD
|205
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.85 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.82 USD
Massima perdita consecutiva: -3.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.71 × 17
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
Tickmill-Live
|1.94 × 5343
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Alpari-MT5
|2.00 × 4
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.15 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 37
|
itexsys-Platform
|2.50 × 2
|
Coinexx-Live
|2.90 × 20
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|3.05 × 269
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.21 × 103
|
Exness-MT5Real5
|3.52 × 50
