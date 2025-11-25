- Crescita
Trade:
116
Profit Trade:
110 (94.82%)
Loss Trade:
6 (5.17%)
Best Trade:
24.00 USD
Worst Trade:
-23.79 USD
Profitto lordo:
658.00 USD (5 846 pips)
Perdita lorda:
-173.98 USD (263 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (31.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
192.52 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
16.25
Long Trade:
74 (63.79%)
Short Trade:
42 (36.21%)
Fattore di profitto:
3.78
Profitto previsto:
4.17 USD
Profitto medio:
5.98 USD
Perdita media:
-29.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-23.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.79 USD (1)
Crescita mensile:
13.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.79 USD (2.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|45
|USDJPY.c
|35
|EURUSD.c
|24
|AUDUSD.c
|11
|AUDJPY.c
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.c
|207
|USDJPY.c
|156
|EURUSD.c
|37
|AUDUSD.c
|81
|AUDJPY.c
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.c
|1.7K
|USDJPY.c
|2.4K
|EURUSD.c
|972
|AUDUSD.c
|498
|AUDJPY.c
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LongAsiaGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
