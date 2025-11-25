- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
97 (97.97%)
Loss Trade:
2 (2.02%)
Best Trade:
48.88 USD
Worst Trade:
-0.06 USD
Profitto lordo:
702.92 USD (69 899 pips)
Perdita lorda:
-0.09 USD (3 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (674.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
674.52 USD (92)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
111 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
11713.83
Long Trade:
99 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7810.22
Profitto previsto:
7.10 USD
Profitto medio:
7.25 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.06 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.06 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.h
|703
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.h
|70K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.88 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 92
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +674.52 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Why should you copy my signals? The answer is simple.
This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.
It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.
"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".
