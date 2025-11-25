SegnaliSezioni
Green Forest

Dwiyan Valentino C Sinaga
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 70%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
785
Profit Trade:
777 (98.98%)
Loss Trade:
8 (1.02%)
Best Trade:
130.51 USD
Worst Trade:
-311.15 USD
Profitto lordo:
5 063.53 USD (508 628 pips)
Perdita lorda:
-1 355.00 USD (378 820 pips)
Vincite massime consecutive:
341 (2 859.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 859.17 USD (341)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.16%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
785 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.74
Profitto previsto:
4.72 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-169.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-732.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-732.72 USD (3)
Crescita mensile:
10.22%
Previsione annuale:
124.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
472.68 USD
Massimale:
732.76 USD (12.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.82% (607.15 USD)
Per equità:
3.03% (100.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 745
UNK.sv 28
USDJPY.sv 5
EURUSD.sv 5
CLSK.sv 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv 4.1K
UNK.sv -431
USDJPY.sv 1
EURUSD.sv 1
CLSK.sv 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv 345K
UNK.sv -215K
USDJPY.sv 133
EURUSD.sv 85
CLSK.sv 12
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.51 USD
Worst Trade: -311 USD
Vincite massime consecutive: 341
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 859.17 USD
Massima perdita consecutiva: -732.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Why should you copy my signals? The answer is simple.

This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.

It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.

"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".

Non ci sono recensioni
