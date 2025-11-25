- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|745
|UNK.sv
|28
|USDJPY.sv
|5
|EURUSD.sv
|5
|CLSK.sv
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv
|4.1K
|UNK.sv
|-431
|USDJPY.sv
|1
|EURUSD.sv
|1
|CLSK.sv
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv
|345K
|UNK.sv
|-215K
|USDJPY.sv
|133
|EURUSD.sv
|85
|CLSK.sv
|12
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Why should you copy my signals? The answer is simple.
This trading strategy for XAUUSD combines scalping and swing trading, consistently taking buy positions with low drawdown.
It's recommended to start with a minimum capital of $1000 and trade with a lot size of 0.01, with a maximum of two positions at different entry prices.
"Follow my signals and enjoy consistent monthly profits, just as I do".
USD
USD
USD