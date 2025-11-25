SegnaliSezioni
Alexander Metelitsa

Vtmas

Alexander Metelitsa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -11%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
10 (58.82%)
Loss Trade:
7 (41.18%)
Best Trade:
49.00 USD
Worst Trade:
-67.80 USD
Profitto lordo:
241.75 USD (1 331 pips)
Perdita lorda:
-351.96 USD (3 588 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (81.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.98%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-6.48 USD
Profitto medio:
24.18 USD
Perdita media:
-50.28 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-119.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.75 USD (2)
Crescita mensile:
-11.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.21 USD
Massimale:
248.56 USD (22.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.82% (248.56 USD)
Per equità:
8.09% (68.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 12
GBPUSD-VIP 2
USDJPY-VIP 1
USDCAD-VIP 1
NZDUSD-VIP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP -162
GBPUSD-VIP 86
USDJPY-VIP 5
USDCAD-VIP -62
NZDUSD-VIP 23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP -2.3K
GBPUSD-VIP 170
USDJPY-VIP 39
USDCAD-VIP -175
NZDUSD-VIP 46
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.00 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.75 USD
Massima perdita consecutiva: -119.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mt5 algo work
Non ci sono recensioni
2025.11.25 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 08:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
