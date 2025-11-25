- Crescita
Trade:
229
Profit Trade:
86 (37.55%)
Loss Trade:
143 (62.45%)
Best Trade:
227.20 USD
Worst Trade:
-200.50 USD
Profitto lordo:
10 805.79 USD (327 662 pips)
Perdita lorda:
-9 369.69 USD (302 847 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 481.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 481.46 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
136 (59.39%)
Short Trade:
93 (40.61%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
6.27 USD
Profitto medio:
125.65 USD
Perdita media:
-65.52 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-451.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 683.31 USD (13)
Crescita mensile:
-7.13%
Previsione annuale:
-86.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 295.07 USD
Massimale:
1 683.31 USD (39.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.23% (1 182.47 USD)
Per equità:
0.33% (18.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|CHFJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|CHFJPY
|-71
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|CHFJPY
|-2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +227.20 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 481.46 USD
Massima perdita consecutiva: -451.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
