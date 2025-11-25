SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Strong
Fitri Yansyah

Strong

Fitri Yansyah
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
45 (44.11%)
Loss Trade:
57 (55.88%)
Best Trade:
247.89 USD
Worst Trade:
-1 506.00 USD
Profitto lordo:
6 605.32 USD (145 919 pips)
Perdita lorda:
-10 615.48 USD (214 915 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (2 536.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 536.69 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.61%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
70 (68.63%)
Short Trade:
32 (31.37%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-39.32 USD
Profitto medio:
146.78 USD
Perdita media:
-186.24 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 484.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 484.43 USD (15)
Crescita mensile:
-64.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 158.54 USD
Massimale:
5 968.37 USD (74.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.41% (187.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 89
GBPJPY 3
NZDJPY 2
NQ100.R 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
AUDJPY 1
EURJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.8K
GBPJPY -77
NZDJPY 69
NQ100.R -147
CHFJPY 43
GBPUSD 33
EURUSD -37
AUDJPY 44
EURJPY -48
USDJPY -47
CADJPY -47
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -44K
GBPJPY -1.6K
NZDJPY 1.6K
NQ100.R -24K
CHFJPY 1K
GBPUSD 499
EURUSD -499
AUDJPY 1K
EURJPY -1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +247.89 USD
Worst Trade: -1 506 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 536.69 USD
Massima perdita consecutiva: -4 484.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
312 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.25 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Strong
30USD al mese
0%
0
0
USD
2.2K
USD
4
0%
102
44%
100%
0.62
-39.32
USD
8%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.