- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
45 (44.11%)
Loss Trade:
57 (55.88%)
Best Trade:
247.89 USD
Worst Trade:
-1 506.00 USD
Profitto lordo:
6 605.32 USD (145 919 pips)
Perdita lorda:
-10 615.48 USD (214 915 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (2 536.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 536.69 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.61%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
70 (68.63%)
Short Trade:
32 (31.37%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-39.32 USD
Profitto medio:
146.78 USD
Perdita media:
-186.24 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 484.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 484.43 USD (15)
Crescita mensile:
-64.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 158.54 USD
Massimale:
5 968.37 USD (74.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.41% (187.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|GBPJPY
|3
|NZDJPY
|2
|NQ100.R
|1
|CHFJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3.8K
|GBPJPY
|-77
|NZDJPY
|69
|NQ100.R
|-147
|CHFJPY
|43
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|-37
|AUDJPY
|44
|EURJPY
|-48
|USDJPY
|-47
|CADJPY
|-47
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-44K
|GBPJPY
|-1.6K
|NZDJPY
|1.6K
|NQ100.R
|-24K
|CHFJPY
|1K
|GBPUSD
|499
|EURUSD
|-499
|AUDJPY
|1K
|EURJPY
|-1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +247.89 USD
Worst Trade: -1 506 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 536.69 USD
Massima perdita consecutiva: -4 484.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
312 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
4
0%
102
44%
100%
0.62
-39.32
USD
USD
8%
1:50