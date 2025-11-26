- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
282
Profit Trade:
150 (53.19%)
Loss Trade:
132 (46.81%)
Best Trade:
297.47 USD
Worst Trade:
-291.96 USD
Profitto lordo:
27 973.23 USD (558 616 pips)
Perdita lorda:
-16 961.66 USD (329 763 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 454.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 454.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.03%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
195 (69.15%)
Short Trade:
87 (30.85%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
39.05 USD
Profitto medio:
186.49 USD
Perdita media:
-128.50 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 958.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 958.35 USD (13)
Crescita mensile:
-5.13%
Previsione annuale:
-62.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 353.86 USD (17.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.71% (3 353.86 USD)
Per equità:
5.71% (521.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|EURJPY
|8
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|4
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|115
|USDJPY
|-43
|GBPJPY
|-106
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|195
|CHFJPY
|-59
|CADJPY
|-9
|GBPUSD
|112
|EURUSD
|-48
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|225K
|EURJPY
|2.7K
|USDJPY
|-622
|GBPJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|0
|NZDJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-1K
|CADJPY
|0
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|-499
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +297.47 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +2 454.24 USD
Massima perdita consecutiva: -1 958.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
312 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
234%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
14
0%
282
53%
100%
1.64
39.05
USD
USD
28%
1:50