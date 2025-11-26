SegnaliSezioni
Fitri Yansyah

Fikristrong77

Fitri Yansyah
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 234%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
282
Profit Trade:
150 (53.19%)
Loss Trade:
132 (46.81%)
Best Trade:
297.47 USD
Worst Trade:
-291.96 USD
Profitto lordo:
27 973.23 USD (558 616 pips)
Perdita lorda:
-16 961.66 USD (329 763 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 454.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 454.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.03%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
195 (69.15%)
Short Trade:
87 (30.85%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
39.05 USD
Profitto medio:
186.49 USD
Perdita media:
-128.50 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 958.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 958.35 USD (13)
Crescita mensile:
-5.13%
Previsione annuale:
-62.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 353.86 USD (17.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.71% (3 353.86 USD)
Per equità:
5.71% (521.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 248
EURJPY 8
USDJPY 6
GBPJPY 4
AUDJPY 4
NZDJPY 4
CHFJPY 3
CADJPY 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
EURJPY 115
USDJPY -43
GBPJPY -106
AUDJPY 0
NZDJPY 195
CHFJPY -59
CADJPY -9
GBPUSD 112
EURUSD -48
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 225K
EURJPY 2.7K
USDJPY -622
GBPJPY -1.7K
AUDJPY 0
NZDJPY 3.6K
CHFJPY -1K
CADJPY 0
GBPUSD 1.5K
EURUSD -499
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +297.47 USD
Worst Trade: -292 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +2 454.24 USD
Massima perdita consecutiva: -1 958.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
312 più
