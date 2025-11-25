SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EABR
Teerathad Booranawisedkul

EABR

Teerathad Booranawisedkul
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
27 (75.00%)
Loss Trade:
9 (25.00%)
Best Trade:
2.97 USD
Worst Trade:
-8.72 USD
Profitto lordo:
30.23 USD (2 600 pips)
Perdita lorda:
-36.74 USD (1 807 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (17.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.49 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
0.07%
Massimo carico di deposito:
6.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
39 secondi
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
17 (47.22%)
Short Trade:
19 (52.78%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-4.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.17 USD (2)
Crescita mensile:
-2.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.68 USD
Massimale:
23.68 USD (7.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.88% (23.64 USD)
Per equità:
0.99% (2.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 793
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.97 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.49 USD
Massima perdita consecutiva: -10.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.76 × 21
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.61 × 29394
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 più
Non ci sono recensioni
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 03:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
Share of trading days is too low
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 07:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 07:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.25 07:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
